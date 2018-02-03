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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Lens çileden çıkardı

    Lens çileden çıkardı
    Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü , 'in yokluğunda şans bulan 'e 56 dakika dayanabildi. Hollandalı futbolcu kötü bir performans sergilerken 54'te inanılmaz bir gol kaçırdı. Alvaro 'nun asistinde kalecisi ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kaleciye nişanladı.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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