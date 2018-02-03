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    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kimseye yaramadı

    Kimseye yaramadı

    ’ın hocası “ için gelmiştik. Zor olacağını biliyorduk. Öne de geçtik fakat hesapta olmayan bir sonuç aldık. Her sonuca açık bir maç oldu” dedi

    BEŞİKTAŞ Şenol Güneş karşılaşma sonrası hesapta olmayan bir sonuç aldıklarını dile getirdi. "Kazanmak için gelmiştik. Zor olacağını biliyorduk. Öne de geçtik fakat savunmada yaptığımız hatalarla geriye düştük" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunu çevirmek için bütün hamlelerimizi yaptık. Yenilebilirdik, kazanabilirdik ama berabere kaldık. Her türlü sonuca açık bir karşılaşma oldu" şeklinde konuştu. Siyah-beyazlı hoca, rakibin kendilerine karşı oldukça motive bir şekilde mücadele ettiğinin de altını çizerek "İki taraf da için oynadı. Zaman zaman bu da sertliklere yol açtı" yorumunu yaptı.

    Zemin çok kötüydü
    Güneş , savunma ve hücum olarak daha kompakt çalışmaları gerektiğini de kaydetti. Usta hoca ayrıca zeminden de dert yanarak "Son derece kötü bir zemindi. Sahanın bir tarafı yok gibiydi. Sakatlanmalara çok müsaitti. Üstüne bir de sert bir oyun oldu" diye konuştu. Siyah-beyazlı teknik adam, tribünden atılan maddeler için de "Taraftarlar da oyun üzerinde oldukça olumsuz bir etki bıraktı. Her kornerde Quaresma'ya maddeler atıldı. Bunlar futbolu güzelliştiren değil, çirkinleştiren şeyler. Umarız bunları yaşamayız" dedi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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