Kimseye yaramadı
Beşiktaş’ın hocası “Kazanmak için gelmiştik. Zor olacağını biliyorduk. Öne de geçtik fakat hesapta olmayan bir sonuç aldık. Her sonuca açık bir maç oldu” dedi
Zemin çok kötüydü
Güneş , savunma ve hücum olarak daha kompakt çalışmaları gerektiğini de kaydetti. Usta hoca ayrıca zeminden de dert yanarak "Son derece kötü bir zemindi. Sahanın bir tarafı yok gibiydi. Sakatlanmalara çok müsaitti. Üstüne bir de sert bir oyun oldu" diye konuştu. Siyah-beyazlı teknik adam, tribünden atılan maddeler için de "Taraftarlar da oyun üzerinde oldukça olumsuz bir etki bıraktı. Her kornerde Quaresma'ya maddeler atıldı. Bunlar futbolu güzelliştiren değil, çirkinleştiren şeyler. Umarız bunları yaşamayız" dedi.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:49
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
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