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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Atiba'sız uçamıyor

    Kara Kartal Atiba'sız uçamıyor
    , 'un oynamadığı maçlarda kazanamıyor. Siyah-beyazlı ekip, sakatlığı nedeniyle 'ya götürülmeyen Kanadalı ön liberodan yoksun çıktığı 3 maçta da puan kaybetti. Atiba'nın kadroda yer almadığı 2. haftadaki , 7. haftadaki ve dün akşamki maçları aynı sonuçla 2-2 berabere sona erdi.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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