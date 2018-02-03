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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Kalırsak devlet bizim

    Kalırsak devlet bizim

    tribünleri, Zeytin Dalı Operasyonu’na müthiş bir destek verdi. “Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim” pankartı açıldı

    Açılış maçında evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Yeşil-beyazlı taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde muhteşem görüntüler vardı. Maraton tribününde Bursaspor'un renkleri olan yeşil ve beyazın ortasında dev bir haritası yer aldı. Ortasında ay-yıldızın yer bu koreografi açıldığı anda tüm tribünler ayakta alkışladı. Taraftarlar, ordumuzun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na pankartlarla da destek çıktı. Tribünlerde "Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim" pankartı açıldı. İstiklal Marşı sırasında da asker selamı verdiler.

    DESTAN YAZILMIŞ...
    Bursa tribünlerinin lokomotif grubu Teksas'ın olduğu bölümde de koreografi vardı. Kartonlar ve bayraklarla 'Bursa' yazısı tribünde yer aldı. Tribünün önündeki sette de " yazılmış memleketime" pankartı açıldı. Ev sahibi ekibin ateşli taraftarları maç boyunca da susmak bilmedi. Takımları yenik duruma düştüğünde de öne geçtiğinde de desteklerini sürdürdüler.

    Bursaspor formasında bir detay dikkat çekti. Armanın üzerinde 'Zeytin Dalı' figürü yer aldı.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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