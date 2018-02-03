Kalırsak devlet bizim
Bursaspor tribünleri, Zeytin Dalı Operasyonu’na müthiş bir destek verdi. “Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim” pankartı açıldı
Açılış maçında Bursaspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Yeşil-beyazlı taraftarlar mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde muhteşem görüntüler vardı. Maraton tribününde Bursaspor'un renkleri olan yeşil ve beyazın ortasında dev bir Türkiye haritası yer aldı. Ortasında ay-yıldızın yer bu koreografi açıldığı anda tüm tribünler ayakta alkışladı. Taraftarlar, ordumuzun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'na pankartlarla da destek çıktı. Tribünlerde "Ölürsek cennet bizim, kalırsak devlet bizim" pankartı açıldı. İstiklal Marşı sırasında da asker selamı verdiler.
DESTAN YAZILMIŞ...
Bursa tribünlerinin lokomotif grubu Teksas'ın olduğu bölümde de koreografi vardı. Kartonlar ve bayraklarla 'Bursa' yazısı tribünde yer aldı. Tribünün önündeki sette de "Destanlar yazılmış memleketime" pankartı açıldı. Ev sahibi ekibin ateşli taraftarları maç boyunca da susmak bilmedi. Takımları yenik duruma düştüğünde de öne geçtiğinde de desteklerini sürdürdüler.
Bursaspor formasında bir detay dikkat çekti. Armanın üzerinde 'Zeytin Dalı' figürü yer aldı.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
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''Bugünlere Trabzonspor sayesinde geldim!''
Toplam 8
Yorum
Salih 6107 Halo dayı, sen ne diyorsun. Yazdığın yazıyı hiç beğenmedim. Trabzonspor formasını giyen kimse o dediğini yapmaz. Sen haşa (!) fenerli misin
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Bu sene şampiyon olabileceğimize umudum kalmadı takım çok kötü heyecan kalmamış Şenol Hoca çok formsuz Sezon sonu milli takıma gider
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Şenol Güneş'ten şampiyonluk yorumu
Toplam 5
Yorum
Santraforvet Beşiktaş defans yapmalı Lens ve Q7 ile kontraatak oynamalı sürekli hücum oynaması şart değil 1-0 olsun bizim olsun puan kaybetmesin yeter
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