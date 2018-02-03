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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Genç Kartallar lider!

    Genç Kartallar lider!
    U-21 Takımı, ligin 20. haftasında 'u 1-2 mağlup etti. Vakıfköy Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar ikinci attıkları golle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. 'ın gollerini Kartal ve Burak Ceylan kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 45'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. 2'nci sırada kalan ise, 38 puanla haftayı noktaladı.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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