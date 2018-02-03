CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    kabusu

    <a href="/index/deplasman?id=0a2a352e-d981-43a7-a81c-5f798b8e1868" class="" rel="tag">Deplasman</a> kabusu

    , bu sezon dış sahada 7. kez puan kaybetti. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı 11 maçının sadece 4’ünü kazanabildi

    'ta fobisi devam ediyor. Bu sezon dış saha performansı gerileyen siyahbeyazlılar, dün 7. kez puan kaybetti. Deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmanın sadece 4'ünü kazanabilen 'in öğrencileri, 3 mağlubiyet, 4 beraberlik elde etti. yenilgisiyle dış sahada kaybedilen puan 17'ye ulaştı.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN