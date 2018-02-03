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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    'ta gözler 'na çevrildi

    Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na çevrildi

    'in 20. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan , gözünü Ziraat 'nda yapacağı maçına çevirdi.

    Kupanın çeyrek final rövanşında 6 Şubat Salı günü deplasmanda temsilcisiyle karşılaşacak siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.

    BJK 'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, dünkü maçta oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.

    Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen idmana diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı bildirildi. Siyah-beyazlıların, pas, 5'e 2 top kapma, kontrol pas ve minyatür kale maçla sürdürdükleri antrenmanı, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladıkları aktarıldı.

    , hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:16
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