Beşiktaş'ta gözler Türkiye Kupası'na çevrildi
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'nda yapacağı Gençlerbirliği maçına çevirdi.
Kupanın çeyrek final rövanşında 6 Şubat Salı günü deplasmanda Ankara temsilcisiyle karşılaşacak siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, dünkü maçta oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptıkları belirtildi.
Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen idmana diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladığı bildirildi. Siyah-beyazlıların, pas, 5'e 2 top kapma, kontrol pas ve minyatür kale maçla sürdürdükleri antrenmanı, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladıkları aktarıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 03 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:16
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Yorum
eda sol kanat ve orta alnı toparlayacak transfer şart kadro seçimide yanlıştı pektemek ve love çift forvet çıksak ne olurdu negrado yedek kalmal
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‘Jübilem F.Bahçe'de anne’
Toplam 7
Yorum
çatçat o yaştan sonra gelme diyen yönetici yok mu buna?
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Sivasspor ile 24. randevu
Toplam 2
Yorum
gsx kadrodan ümidim yok tek ümidim fatih terim
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