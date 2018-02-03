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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    tarihine geçtim

    Beşiktaş tarihine geçtim
    'ın eski futbolcusu , 'da verdiği bir röportajda siyah-beyazlı takımdaki günlerini anlattı. Usta golcü, "2006'da kiralık olarak Beşiktaş'a gittim. İk senemde çok katkıda bulundum. Sezon sonunda ise bonservisimi aldılar. 5.5 sene orada oynadım ve Beşiktaş tarihine geçtim" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
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