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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    ile ilk

    Beşiktaş ile ilk
    Şenol Güneş teknik adamlık kariyerinde 'ya 30. kez rakip oldu. Tecrübeli hocanın çalıştırdığı takımlar Bursa'ya karşı 17 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan yenilgi ile ayrıldı. 9 maçta ise eşitlik bozulmadı. Güneş, 'ın başında ise Bursa'ya karşı 6. maçına çıktı. Daha önceki 5 maçı kazanan Güneş ilk beraberliği aldı.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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