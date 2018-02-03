CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bayanlarda farkı

    Bayanlarda <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> farkı
    bu sezon tribünlere giden sayısı, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış gösterdi. sahibi 3,5 milyondan fazla taraftar arasında, tribünlerde potansiyelinin en yüksek takımı oldu. Siyahbeyazlıların, Passolig kartı bulunan 90 bin kadın taraftarı mevcut. 'ı 72 bin 500 kart ile F.Bahçe, 69 bin 100 kart ile G.Saray ve 29 bin 900 katr ile takip etti.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayanlarda farkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN