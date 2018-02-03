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    03 Şubat 2018, Cumartesi
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    Ali Naibi 3 ismi 10 ekibe önerdi

    Ali Naibi 3 ismi 10 ekibe önerdi
    BEŞİKTAŞ Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Veli Kavlak, Denys Boyko ve Aras Özbiliz için takım arayışları sürüyor. Yönetici Ali Naibi, başkan 'ın talimatıyla bu 3 futbolcu için takım arıyor. Naibi; Veli, Boyko ve Aras için transferin devam ettiği 10 takımla görüşüyor.
    1. 03 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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