Kartal Atiba'sız kazanamıyor!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu sakatlığı sebebiyle Bursaspor maçında sahadaki yerini alamadı. Şenol Güneş orta sahaya Atiba'nın yerine Medel'i tercih ederken, siyah - beyazlılarda Atiba'nın eksikliği fazlasıyla hissedildi.
Beşiktaş, bu sezon Atiba'nın oynamadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:31
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Birlik oldular Orman dediler
Toplam 2
Yorum
Azize Yanlız bir Cıvık Yumurta kaçtı soyları bozuk
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Rakip Bursa hedef 3’te 3
Toplam 1
Yorum
Şenol Efendi Nasıl olacak bu 3 de 3 Negredo ve Lens lemi hadi canım sende
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Bursa'da Beşiktaş'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
TFF Federasyon varsa bu ülkede maçı bir başka sahaya taşır veya BJK yi hükmen galip ilan eder Devre arası neden yapılmadı hesabı kim verecek
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