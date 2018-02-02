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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Kartal Atiba'sız kazanamıyor!

    Kartal Atiba'sız kazanamıyor!

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kaldı.

    Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu sakatlığı sebebiyle Bursaspor maçında sahadaki yerini alamadı. Şenol Güneş orta sahaya Atiba'nın yerine Medel'i tercih ederken, siyah - beyazlılarda Atiba'nın eksikliği fazlasıyla hissedildi.

    Beşiktaş, bu sezon Atiba'nın oynamadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmalarında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:31
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