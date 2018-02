Dilmen: 3 kişilik oynadı

Süper Lig'in 20. haftasında Bursapor ile Beşiktaş karşılaştı. Bursaspor - Beşiktaş mücadelesi 2-2 sona erdi.



Rıdvan Dilmen, Bursaspor - Beşiktaş maçının ardından şöyle konuştu:

Şampiyonluk yolunda bir rakibi olsa Beşiktaş'ın 1 puan kazanç derdim. Ama 3 rakibi var o yüzden 2 puan kayıp diyorum. Beşiktaş her maçı rakibine ortak ediyor artık. Eskiden yanına yaklaştırmazdı. Beşiktaş çok önemli 2 puan kaybetti. Beşiktaş arzulanan 2 yıllık performansını Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray maçı dışında gösteremedi. Medel sarı kartı cebinde olmasına rağmen 3 kişilik oyun oynadı. Gökhan o kadar kötü oynayınca maçın en iyisi Adriano'yu o tarafa aldı, Şenol Güneş. O yüzden de Tolgay'ı kullanamadı. Beşiktaş kalitesiyle maçları kazanıyor. İyi futbol oynamasına gerek yok Beşiktaş'ın gol atması için ancak iyi futbol oynamayınca gol yiyebiliyorsunuz.



Rıdvan Dilmen, Bursaspor - Beşiktaş maçının ilk 45 dakikasını yorumladı:

Negredo'yu çok eleştiremeyiz. Bir an gördü, uzaklaştıramadı. Bursaspor ilk kez de kazanmayabilir, son kez de kazanmayabilir. Ama böyle olmaz. Berabere giderken atıyosun, öndeyken atıyorsun, gerideyken atıyorsun. Marka değeri diyoruz. Eto'o 37 yaşında 2.5 yıllık kontrat yapmış. 41 yaşında kontratı bitiyor. Vagner Love, 34 yaşında alıyorsun. Kontratı 36 yaşında bitecek.