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    02 Şubat 2018, Cuma
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    'da Quaresma'ya büyük tepki! Hakem maçı durdurdu

    Bursa'da Quaresma'ya büyük tepki! Hakem maçı durdurdu

    'in 21. haftasındaki - maçında, yeşil-beyazlı tribünlerin Quaresma'ya büyük tepkisi vardı

    Büyükşehir Stadı'ndaki maçta tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle Quaresma 3. kez korner kullanamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu, yardımcı hakemlerini yanına çağırdı.

    43. dakikada Quaresma korner kullanmak için kenara geldi. Yabancı maddeler atılınca uzaklaştı.

    Maçın hakemi Halil Umut Meler, yardımcılarını yanına çağırdı.

    Yusuf Erdoğan kale arkası tribününe gitti ve taraftarla konuştu. Yardımcı hakemler tekrar yerine geçti, oyun yeniden başladı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:59
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