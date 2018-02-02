Bursa'da Quaresma'ya büyük tepki! Hakem maçı durdurdu
Süper Lig'in 21. haftasındaki Bursaspor - Beşiktaş maçında, yeşil-beyazlı tribünlerin Quaresma'ya büyük tepkisi vardı
Bursa Büyükşehir Stadı'ndaki maçta tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle Quaresma 3. kez korner kullanamadı. Maçın hakemi Halil Umut Meler oyunu durdurdu, yardımcı hakemlerini yanına çağırdı.
43. dakikada Quaresma korner kullanmak için kenara geldi. Yabancı maddeler atılınca uzaklaştı.
Maçın hakemi Halil Umut Meler, yardımcılarını yanına çağırdı.
Yusuf Erdoğan kale arkası tribününe gitti ve taraftarla konuştu. Yardımcı hakemler tekrar yerine geçti, oyun yeniden başladı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:59
-
Birlik oldular Orman dediler
Toplam 2
Yorum
Azize Yanlız bir Cıvık Yumurta kaçtı soyları bozuk
-
Rakip Bursa hedef 3’te 3
Toplam 1
Yorum
Şenol Efendi Nasıl olacak bu 3 de 3 Negredo ve Lens lemi hadi canım sende
-
Bursa'da Beşiktaş'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
TFF Federasyon varsa bu ülkede maçı bir başka sahaya taşır veya BJK yi hükmen galip ilan eder Devre arası neden yapılmadı hesabı kim verecek
Bursa'da Quaresma'ya büyük tepki! Hakem maçı durdurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.