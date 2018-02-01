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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    yine boş geçmedi

    Talisca yine boş geçmedi
    'in ikinci yarısına ve galibiyetleriyle başlayan 'ta Anderson attığı gollerle takımı sırtlıyor. Brezilyalı oyuncu G.Birliği karşılaşmasını da boş geçmedi. Beşiktaş; geride kalan 2 lig ve 1 kupa maçında 7 gole imza atarken, 5'i Talisca'dan geldi. , Talisca'nın gelişme kaydettiğinin altını çizerken, bu futbolcunun tebrikleri hak ettiğini düşünüyor.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:45
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