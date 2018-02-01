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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Önce gol sonra müzik

    Önce gol sonra müzik
    SİYAH-beyazlı ekibe 'dan 'gol kralı' unvanıyla gelen , imza töreninde çok neşeliydi. Yüzü sürekli gülen dünyaca ünlü yıldız kendisine yöneltilen "'ta gol atan her futbolcu için özel müzik var. Sende ne çalacak?" sorusuna "Bunun için önce gol atmam gerekiyor. Benim işim gol atmak. Ben de buna hazırım. Kulübün ve taraftarın beklentisinin farkındayım. Macera seven bir oyuncuyum. Burada da büyük ve zor bir maceram olacak" yanıtını verdi.

    'DUAYA DEVAM EDİN'
    VAGNER Love'a toplantıda, Alanyaspor'da 'gol duasının' ardından krallık tacını taktığı hatırlatıldı. 33 yaşındaki forvet "Ben dua etmeye devam edeceğim. Beşiktaşlılar da benim için dua etsin" dedi. Love büyük oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirtip "Şu anda banko forvet . Ben de çalışıp kendime yer bulacağım. maçında kulübede oturdum. Oynasam iyi olurdu. Gelecek haftalarda şans yakalayacağımı biliyorum" diye konuştu.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:37
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