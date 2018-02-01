Önce gol sonra müzik
'DUAYA DEVAM EDİN'
VAGNER Love'a toplantıda, Alanyaspor'da 'gol duasının' ardından krallık tacını taktığı hatırlatıldı. 33 yaşındaki forvet "Ben dua etmeye devam edeceğim. Beşiktaşlılar da benim için dua etsin" dedi. Love büyük oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirtip "Şu anda banko forvet Negredo. Ben de çalışıp kendime yer bulacağım. Gençlerbirliği maçında kulübede oturdum. Oynasam iyi olurdu. Gelecek haftalarda şans yakalayacağımı biliyorum" diye konuştu.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:37
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Önce gol sonra müzik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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