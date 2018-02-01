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    01 Şubat 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kaptan dümene geçti

    Kaptan dümene geçti
    ilk maçında , 'ni 3-1 mağlup ederken, oyuna sonradan giren Oğuzhan'ın performansı 'i memnun etti. 1-1 iken oyuna dahil oldu ve orta sahaya hareketlilik getirdi. Oğuzhan, eski günlerine dönüş sinyali verdi. 'nun penaltı golünün de mimarı olan Oğuzhan, oyunda kaldığı süre boyunca etkili bir oyun ortaya koydu.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:45
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