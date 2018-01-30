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    30 Ocak 2018, Salı
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    Vida'nın maaşı kriz çıkardı!

    Vida'nın maaşı kriz çıkardı!

    Beşiktaş'ta yeni transfer Domagoj Vida'nın gelmesinin ardından ikinci plana düşen ve Antalya kampında sakatlanıp hala iyileşemeyen Dusko Tosic, yönetimden zam istedi.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:40
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