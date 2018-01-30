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    30 Ocak 2018, Salı
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    Özat'tan 'a gönderme: Kafayı ile...

    Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...

    Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, mağlubiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.

    çeyrek final ilk maçında , Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat maçın ardından açıklamalar yaptı.

    İşte o ifadeler:

    Oyuna baktığımız zaman maçın hakkı bu değil. İki bireysel hata var. Oyuncularımı tebrik ettim, her şey bitmiş değil. Bu maçın rövanşı da var. Hopf gibi bir kaleci bile böyle hata yapabiliyor. Ona bir şey olsa yedeği bile yok takım içinde, sol stoper ihtiyacımız var. Konyaspor bile iki transfer birden yaptı. Bizim de transfere ihtiyacımız var. Maç oynanıyor, adam oradan diyor ki "Fenerbahçe maçında bunları veriyorsun". Kafayı Fenerbahçe ile bozmuşlar. Ankara'da görüşeceğiz mutlaka, bize nasıl saygı gösteriliyorsa biz de aynısını göstereceğiz.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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