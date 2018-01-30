Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası değerlendirmelerde bulundu.
İşte o ifadeler:
Oyuna baktığımız zaman maçın hakkı bu değil. İki bireysel hata var. Oyuncularımı tebrik ettim, her şey bitmiş değil. Bu maçın rövanşı da var. Hopf gibi bir kaleci bile böyle hata yapabiliyor. Ona bir şey olsa yedeği bile yok takım içinde, sol stoper ihtiyacımız var. Konyaspor bile iki transfer birden yaptı. Bizim de transfere ihtiyacımız var. Maç oynanıyor, adam oradan diyor ki "Fenerbahçe maçında bunları veriyorsun". Kafayı Fenerbahçe ile bozmuşlar. Ankara'da görüşeceğiz mutlaka, bize nasıl saygı gösteriliyorsa biz de aynısını göstereceğiz.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:48
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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