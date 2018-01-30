Orman'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman ve yönetim kurulu üyeleri Deniz Atalay ile Hüseyin Mican, Bakan Bak ile makamında bir araya geldi.

Orman, Bak'a isminin yazılı olduğu siyah-beyazlı forma hediye etti. Fikret Orman, ayrıca Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanacağı karşılaşma için hazırlanan ve her iki takımın armasının yer aldığı atkıyı Osman Aşkın Bak'a sundu.