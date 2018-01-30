Orman'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman ve yönetim kurulu üyeleri Deniz Atalay ile Hüseyin Mican, Bakan Bak ile makamında bir araya geldi.
Orman, Bak'a isminin yazılı olduğu siyah-beyazlı forma hediye etti. Fikret Orman, ayrıca Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanacağı karşılaşma için hazırlanan ve her iki takımın armasının yer aldığı atkıyı Osman Aşkın Bak'a sundu.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 18:44
-
F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
-
Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
-
F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
Orman'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.