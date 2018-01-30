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    30 Ocak 2018, Salı
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    Orman'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret

    Orman'dan Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a ziyaret

    Beşiktaş Kulübü Başkanı , Gençlik ve Spor Bakanı 'ı ziyaret etti

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman ve yönetim kurulu üyeleri Deniz Atalay ile Hüseyin Mican, Bakan Bak ile makamında bir araya geldi.

    Orman, Bak'a isminin yazılı olduğu siyah-beyazlı forma hediye etti. , ayrıca Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynanacağı karşılaşma için hazırlanan ve her iki takımın armasının yer aldığı atkıyı 'a sundu.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:44
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