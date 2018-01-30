CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Mitrovic Brugge'e imzaladı

    Mitrovic Brugge'e imzaladı

    Beşiktaş kulübü, savunma oyuncusu Matej Mitrovic'in satın alma opsiyonu ile Belçika takımı 'e kiralandığını açıkladı

    KAP'a gönderilen açıklamada, "2017-18 sezonu için kulübü tarafından şirketimize 400 bin euro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100 bin euro olarak belirlenmiştir. Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4 milyon 500 bin euro garanti, 500 bin euro da şarta bağlı olmak üzere olup, 1 Haziran 2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mitrovic Brugge'e imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN