FLAŞ | Transfer KAP'a bildirildi
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:35
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Belhanda için sıraya girdiler
Toplam 11
Yorum
Murat Bu zihniyeti bırakmalıyız,gelen para versin yok öyle.para verdi diye başkan olunmaz.kulübü akıllı yönetecek bşk.ihtiyaç var.
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Fırtına erken dindi!
Toplam 3
Yorum
ged 61 transfer aşkıyle kanat oyuncularını gönderen, 3 aydır elindeki oyuncları çözemeyen ve değerlendiremeyen bir hoca varken bunada şükür...
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Adis Jahovic, Konyaspor'a imzayı attı
Toplam 5
Yorum
Egetam35 Hatta adisin son 2 yıl hariç kariyeri diye birşey yok. Kandırmayın milleti. Gollerinin yarısını penaltıdan atmış, balon bir topçu.
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