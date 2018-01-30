- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:51
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Can Bartu: Yanından geçemezler!
Toplam 9
Yorum
yunus can 29 İsmail, H.Ali ve Alper aynı anda sahada , daha ne bekliyoruz. 1 puan piyango gibi bence.
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Eto'o sürprizi
Toplam 16
Yorum
öğretici eto boşta ! imza parası da yok ! yaşından dolayı kulübede oturmayı da sorun etmez artık ! sıkıştığın anda hücum gücün artar !
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Ozan Tufan neden kadro dışı?
Toplam 10
Yorum
yavuz teknlk dlrektğr taktik verlnce yapmazsan kovulursun.FByide mumla ararsin ozan hocamız haklı bence......
Beşiktaş, Cyle Larin'i KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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