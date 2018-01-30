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    30 Ocak 2018, Salı
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    , Cyle Larin'i 'a bildirdi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Cyle Larin'i <a href="/index/kap?id=99582418-3bf5-409c-8780-b2d63f27d012" class="" rel="tag">KAP</a>'a bildirdi

    , Cyle Larin'i 'a bildirdi.

    Siyah beyazlı ekipten 'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:51
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