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    30 Ocak 2018, Salı
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    Ayakkabılarını bile biz verdik!

    Ayakkabılarını bile biz verdik!

    , “Saygısız olduğumuzu seylediler ama nasıl saygısızlık! 10 çift ayakkabı verdik onlara. Benim kimseyle sorunum yok. Küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız” dedi

    Teknik Direktörü , 3-1'lik maçın ardından flaş açıklamalar yaptı. G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın "Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu" sözleri üzerine ilginç ifadeler kullandı.

    İki kulübe arasında gerginlik olup olmadığıyla ilgili soruya "Gerginlik bizde yoktu, rakipte vardı. Ben daha çamuru silmedim, bir tekme de bana geldi. Ankara'daki maçta Babel rakibe çarpıp kırmızı kart gördü. Bir pozisyonda ben kenardayken bir tekme de bize geldi. Rakibin oyun yapısı sertti. Biz top oynamaya çalıştık. Rakip antrenörün taktiğinin ne olduğunu bilmiyorum, futbol oynamaya çalıştığını düşünüyorum. Benimle bir derdi niye olsun. Saygısız olduğumuzu söylediler ama nasıl bir saygısızlık bilmiyorum. Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdi. Saygısızlık derken haklı olmak gerekiyor" dedi.

    FİKSTÜRE TEPKİ GÖSTERDİ
    FUTBOL konuşarak gelişim sağlayabileceklerini vurgulayan Güneş, "Sizi oyun olarak zorlayan bir rakip sizi geliştirir. Kavga eden takımla uğraşırsanız olmaz, küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız" ifadelerini kullandı. Fikstürü de eleştiren usta hoca, "Bugün bu maçı oynadık, cuma acilen Bursa deplasmanına gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi var diye sıkıştırma yapıyorduk. Şimdi bir şey yokken sıkıştırıyorlar" diye tepki gösterdi.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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