Ayakkabılarını bile biz verdik!
Şenol Güneş, “Saygısız olduğumuzu seylediler ama nasıl saygısızlık! 10 çift ayakkabı verdik onlara. Benim kimseyle sorunum yok. Küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız” dedi
İki kulübe arasında gerginlik olup olmadığıyla ilgili soruya "Gerginlik bizde yoktu, rakipte vardı. Ben daha çamuru silmedim, bir tekme de bana geldi. Ankara'daki maçta Babel rakibe çarpıp kırmızı kart gördü. Bir pozisyonda ben kenardayken bir tekme de bize geldi. Rakibin oyun yapısı sertti. Biz top oynamaya çalıştık. Rakip antrenörün taktiğinin ne olduğunu bilmiyorum, futbol oynamaya çalıştığını düşünüyorum. Benimle bir derdi niye olsun. Saygısız olduğumuzu söylediler ama nasıl bir saygısızlık bilmiyorum. Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdi. Saygısızlık derken haklı olmak gerekiyor" dedi.
FİKSTÜRE TEPKİ GÖSTERDİ
FUTBOL konuşarak gelişim sağlayabileceklerini vurgulayan Güneş, "Sizi oyun olarak zorlayan bir rakip sizi geliştirir. Kavga eden takımla uğraşırsanız olmaz, küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız" ifadelerini kullandı. Fikstürü de eleştiren usta hoca, "Bugün bu maçı oynadık, cuma acilen Bursa deplasmanına gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi var diye sıkıştırma yapıyorduk. Şimdi bir şey yokken sıkıştırıyorlar" diye tepki gösterdi.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:25
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf artık bırakın ali koça yeter yaaa
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Vagner Love kadroya alındı
Toplam 5
Yorum
karakartal larin genç gelecek amaçlı alındı negredo yetersiz görüldüğü için vagner takviyesi yapıldı size bu kafayla eneramolar nianglar falan müstahak
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F.Bahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshediyor
Toplam 11
Yorum
sdf sdf siz kafayımı yediniz bıkmadınızmı kulübün paralarını heba etmekten
Ayakkabılarını bile biz verdik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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