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    30 Ocak 2018, Salı
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    7 yıllık kupa hasreti

    7 yıllık kupa hasreti
    'nı 9 kez ile en çok kazanan ikinci takım olan , 7 yıldır kupaya hasret durumda. Beşiktaş, en son 2010-2011 sezonunda şimdiki adı olan Spor'u penaltı atışları sonrasında yenerek kupayı kazanmıştı. 2006, 2007, 2009 ve 2011'de 4 kez kupaya uzanan Kara Kartallar; 7 senedir bu zaferi kazanamıyor. İki sezon önce 'ya geçen sezon da 'ye elenen Beşiktaş; bu kez finale çıkmak istiyor.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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