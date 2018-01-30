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    30 Ocak 2018, Salı
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    24 günde 7 maç

    24 günde 7 maç

    , ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden , 24 gün içerisinde birbirinden zorlu 7 maç oynayacak

    , maçı ile beraber üç periyotta zorlu bir maç trafiğine başlıyor. ve lig maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçı da yine bu zorlu periyoda denk gelecek olan siyah- beyazlılar 24 günde 7 maça çıkacak. Bugün G.Birliği ile başlayacak maçlar serisinde Beşiktaş'ın bir sonraki rakibi cuma akşamı deplasmanda olacak. Hemen ardından önümüzdeki hafta içi kupa rövanşında yine G.Birliği ile bu kez 'da oynayacak olan , sırasıyla ligde ve ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 20 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da 'da 'in konuğu olacak; hem de ligde 5 gün sonra oynayacağı derbisi öncesinde.


    Kara Kartal 5'te 5 yaptı
    BEŞİKTAŞ , geride kalan haftada 5 farklı branşta 5 galibiyet aldı. İşte o karşılaşmalar: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa (Futbol), Beşiktaş 79- 56 AGÜ (Kadın Basketbol), Beşiktaş Sompo Japan 78-74 Trabzonspor (Erkek Basketbol), Seramiksan 1-3 Beşiktaş (Kadın Voleybol), Beşiktaş 3-1 TKD Kuzey Enerji G. Hane Torul Gençlik (Erkek Voleybol).

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:31
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