24 günde 7 maç

Beşiktaş , Gençlerbirliği maçı ile beraber üç periyotta zorlu bir maç trafiğine başlıyor. Türkiye Kupası ve lig maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçı da yine bu zorlu periyoda denk gelecek olan siyah- beyazlılar 24 günde 7 maça çıkacak. Bugün G.Birliği ile başlayacak maçlar serisinde Beşiktaş'ın bir sonraki rakibi cuma akşamı deplasmanda Bursaspor olacak. Hemen ardından önümüzdeki hafta içi kupa rövanşında yine G.Birliği ile bu kez Ankara'da oynayacak olan Kara Kartallar, sırasıyla ligde Karabükspor ve Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 20 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da Almanya'da Bayern Münih'in konuğu olacak; hem de ligde 5 gün sonra oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde.



Kara Kartal 5'te 5 yaptı

BEŞİKTAŞ , geride kalan haftada 5 farklı branşta 5 galibiyet aldı. İşte o karşılaşmalar: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa (Futbol), Beşiktaş 79- 56 AGÜ (Kadın Basketbol), Beşiktaş Sompo Japan 78-74 Trabzonspor (Erkek Basketbol), Seramiksan 1-3 Beşiktaş (Kadın Voleybol), Beşiktaş 3-1 TKD Kuzey Enerji G. Hane Torul Gençlik (Erkek Voleybol).