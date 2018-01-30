24 günde 7 maç
Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Kara Kartallar, 24 gün içerisinde birbirinden zorlu 7 maç oynayacak
Beşiktaş , Gençlerbirliği maçı ile beraber üç periyotta zorlu bir maç trafiğine başlıyor. Türkiye Kupası ve lig maçlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçı da yine bu zorlu periyoda denk gelecek olan siyah- beyazlılar 24 günde 7 maça çıkacak. Bugün G.Birliği ile başlayacak maçlar serisinde Beşiktaş'ın bir sonraki rakibi cuma akşamı deplasmanda Bursaspor olacak. Hemen ardından önümüzdeki hafta içi kupa rövanşında yine G.Birliği ile bu kez Ankara'da oynayacak olan Kara Kartallar, sırasıyla ligde Karabükspor ve Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 20 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında da Almanya'da Bayern Münih'in konuğu olacak; hem de ligde 5 gün sonra oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde.
Kara Kartal 5'te 5 yaptı
BEŞİKTAŞ , geride kalan haftada 5 farklı branşta 5 galibiyet aldı. İşte o karşılaşmalar: Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa (Futbol), Beşiktaş 79- 56 AGÜ (Kadın Basketbol), Beşiktaş Sompo Japan 78-74 Trabzonspor (Erkek Basketbol), Seramiksan 1-3 Beşiktaş (Kadın Voleybol), Beşiktaş 3-1 TKD Kuzey Enerji G. Hane Torul Gençlik (Erkek Voleybol).
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:31
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
24 günde 7 maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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