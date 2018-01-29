Vagner Love İstanbul'da

Cenk Tosun'u, rekor transfer bedeliyle İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a satan Beşiktaş, yeni golcüsü Vagner Love'a kavuştu. Aytemiz Alanyaspor ile olan alacak meselesini çözen ve kulüpteki eşyalarını toplayan Brezilyalı yıldız, dün gece Gazipaşa Havaalanı'ndan THY'ye ait TK2597 sefer sayılı tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Gece saat 01.00 sıralarında Atatürk Havaalanı'na gelen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, coşkuyla karşılandı. Siyah-beyazlı kulüple her konuda anlaşmaya vardığını söyleyen Love'ın bugün kulüp yöneticileriyle son görüşmelerini yaptıktan sonra Fulya Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçeceği ve resmi imzayı atacağı öğrenildi.







2.5 YILLIK İMZA ATACAK

Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak Vagner Love'un ne kadar kazanacağı da belli oldu. Yarım sezon için Beşiktaş'tan 900 bin euro ücret alacak Brezilyalı yıldız, diğer iki sezon için ise yıllık 1.8 milyon euro kazanacak. Devre arası hazırlık kampını Aytemiz Alanyaspor ile geçiren Vagner Love direkt takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in, önümüzdeki 4 gün içerisinde Love'ın fizik durumunu inceleyeceği öğrenildi. Tecrübeli yıldızın bir an önce takıma uyum sağlamasını isteyen Güneş, Love'ı cuma günkü Bursa maçında 21 kişilik kadroya alacak.





ŞAMPİYONLARI BOŞ GEÇMEDİ

Vagner Love, Alanyaspor formasıyla müthiş bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 kulübe de gol atmayı başardı. 33 yaşındaki yıldız Trabzonspor ve Bursaspor ağlarını 3'er kez sarsmayı bildi. Galatasaray filelerine ise 2 gol bıraktı. Fenerbahçe'yi de 1 kez avlayan Love, sezonun ikinci yarısında formasını giyeceği Beşiktaş'a da 1 gol attı. Love artık gollerini Kara Kartal için atacak.



"BÜYÜK GÜÇ KATAR"

Mini yorum / TURGAY DEMİR: Vagner Love'un Beşiktaş'a transferinde herhangi bir sorun yok. Problem oyuncunun Aytemiz Alanyaspor'dan 900 bin euro alacağını tahsil edememesi. Bu problemi Vagner Love ile Alanyaspor çözecek. Olmazsa FIFA çözer. Çünkü Beşiktaş hem oyuncuyla hem de Alanyaspor ile anlaşmış durumda. O küçük pürüz de ortadan kalkarsa muhtemelen bugün Love da Beşiktaş ile antrenmana çıkar. Beşiktaş bu transferle çok önemli bir oyuncu kazanmış olacak Love, Kartal'ın gücüne güç katacak.