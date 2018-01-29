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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’in yerine Lens

    Ryan Babel’in yerine Lens
    KARTAL'da sarı kart cezası sebebiyle Bursaspor deplasmanında kimin forma giyeceği büyük oranda belli oldu. Teknik direktör Şenol Güneş bu pozisyon için Jeremain Lens'i düşünüyor. Ancak deneyimli çalıştırıcının aklında başka bir formül daha var. O da Caner Erkin'i sol bek oynatıp önünde Adriano'ya şans vermek. Güneş geçmişte zaman zaman bu ikiliyi önlü-arkalı kullanmıştı. Kararı son idmanlara göre verecek.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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