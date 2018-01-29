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    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    - devam

    Pepe-Medel devam

    Güneş, Tosic’in yokluğunda forma verdiği ’in performansından memnun kaldı. maçına kadar bu ikiliyi birlikte kullanacak

    Beşiktaş'ta teknik direktör , maçında savunma göbeğinde birlikte kullandığı Pepe-Medel ikilisinin uyumundan memnun kaldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Dusko Tosic'in yokluğunda savunmada oynattığı Şili'li futbolcunun performansının takıma olumlu yansıdığını belirtti. 'in özellikle topu oyuna sokmadaki becerisi deneyimli çalıştırıcıyı mest etti. Güneş, 'ndaki maçında yeni transfer Domagoj Vida'yı sahaya sürecek ancak karşılaşmasına kadar yine -Medel oynayacak. İki ismin performansı Bayern maçına da ışık tutacak.

    'BOZMAK İSTEMİYOR'
    Şenol Güneş, lig maçlarında bu ikiliyi bozmayacak. Performansları sürerse Bayern'e karşı da bu tandemi sahaya sürecek. Aksi halde Tosic veya Vida'yı Pepe'nin yanına yerleştirecek. Ancak Medel'in topla olan becerisi sebebiyle Güneş'in ilk tercihi Şili'li oyuncu olacak.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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