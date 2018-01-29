Güneş, Tosic’in yokluğunda forma verdiği Medel’in performansından memnun kaldı. Bayern maçına kadar bu ikiliyi birlikte kullanacak
'BOZMAK İSTEMİYOR'
Şenol Güneş, lig maçlarında bu ikiliyi bozmayacak. Performansları sürerse Bayern'e karşı da bu tandemi sahaya sürecek. Aksi halde Tosic veya Vida'yı Pepe'nin yanına yerleştirecek. Ancak Medel'in topla olan becerisi sebebiyle Güneş'in ilk tercihi Şili'li oyuncu olacak.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Pepe-Medel devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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