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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    ‘Cenk iyi olacak’

    ‘Cenk iyi olacak’
    Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, ilk maçlarında performansı eleştirilen 'a sahip çıktı. Deneyimli çalıştırıcı "Cenk'in kalitesini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde birçok önemli gol kaydetti. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacaktır. Bizim için de goller atacaktır" ifadelerini
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:58
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