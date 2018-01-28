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    28 Ocak 2018, Pazar
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    kafa karıştırdı

    Vagner Love kafa karıştırdı

    Sambacı, Alanya yönetimine rest çekti, alacaklarını istedi

    Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Vagner Love dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kafa karıştırdı. 'un alacaklarını ödemediğini belirten sambacı, "Alanyaspor paramı ödemezse bu transfer gerçekleşmez" diye yazdı. Love'un Kartal'a transfer olabilmek için 900 bin euro'dan vazgeçtiği ileri sürülmüştü.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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