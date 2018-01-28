Vagner Love İstanbul'da
Alanyaspor ile alacak meselesini çözen Brezilyalı yıldız, dün İstanbul’da coşkuyla karşılandı. Bugün sağlık kontrolünden geçecek Vagner Love, cuma günü Bursa’da kadroda yer alacak
2.5 YILLIK İMZA ATACAK
Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak Vagner Love'un ne kadar kazanacağı da belli oldu. Yarım sezon için Beşiktaş'tan 900 bin euro ücret alacak Brezilyalı yıldız, diğer iki sezon için ise yıllık 1.8 milyon euro kazanacak. Devre arası hazırlık kampını Aytemiz Alanyaspor ile geçiren Vagner Love direkt takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in, önümüzdeki 4 gün içerisinde Love'ın fizik durumunu inceleyeceği öğrenildi. Tecrübeli yıldızın bir an önce takıma uyum sağlamasını isteyen Güneş, Love'ı cuma günkü Bursa maçında 21 kişilik kadroya alacak.
ŞAMPİYONLARI BOŞ GEÇMEDİ
Vagner Love, Alanyaspor formasıyla müthiş bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 kulübe de gol atmayı başardı. 33 yaşındaki yıldız Trabzonspor ve Bursaspor ağlarını 3'er kez sarsmayı bildi. Galatasaray filelerine ise 2 gol bıraktı. Fenerbahçe'yi de 1 kez avlayan Love, sezonun ikinci yarısında formasını giyeceği Beşiktaş'a da 1 gol attı. Love artık gollerini Kara Kartal için atacak.
"BÜYÜK GÜÇ KATAR"
Mini yorum / TURGAY DEMİR: Vagner Love'un Beşiktaş'a transferinde herhangi bir sorun yok. Problem oyuncunun Aytemiz Alanyaspor'dan 900 bin euro alacağını tahsil edememesi. Bu problemi Vagner Love ile Alanyaspor çözecek. Olmazsa FIFA çözer. Çünkü Beşiktaş hem oyuncuyla hem de Alanyaspor ile anlaşmış durumda. O küçük pürüz de ortadan kalkarsa muhtemelen bugün Love da Beşiktaş ile antrenmana çıkar. Beşiktaş bu transferle çok önemli bir oyuncu kazanmış olacak Love, Kartal'ın gücüne güç katacak.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:27
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
Vagner Love İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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