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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Q7: Engelleri tek tek aşarız

    Q7: Engelleri tek tek aşarız
    maçında Brezilyalı yıldız 'nın 2 golünde de asisti yapan isim olan , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Forma giydiği son 5 resmi maçta 1 gol ve 4 asistle 5 gole katkıda bulunan Q7, "Şampiyon olmamızı istemeyen o kadar çok insan var ki, o kadar çok engel var ki. Sadece rakipleri yenmemiz yetmiyor. Tüm engelleri aşmalıyız ve aşacağız da. Biz bunu biliyoruz, aynı mantalite ve takım bütünlüğüyle birlikte devam edecek ve üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldıracağız" diye konuştu.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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