Kendinize gelin beyler

2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçının 2-1 bitmesi ve son bölümde rakibin bası kurması Şenol Güneş 'in canını sıktı. Tecrübeli teknik adamın oyuncularına, "Ne zaman adam akıllı bir maç izleyeceğiz. Aynı maçta tam kazandık derken acaba maç gidiyor mu diye sıkıntı yaşıyoruz. Bir an önce kendinize gelin, her maçta bu stresi yaşamak istemiyorum" diyerek tatlı sert bir uyarı yaptığı öğrenildi