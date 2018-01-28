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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Kendinize gelin beyler

    Kendinize gelin beyler
    Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği maçının 2-1 bitmesi ve son bölümde rakibin bası kurması 'in canını sıktı. Tecrübeli teknik adamın oyuncularına, "Ne zaman adam akıllı bir maç izleyeceğiz. Aynı maçta tam kazandık derken acaba maç gidiyor mu diye sıkıntı yaşıyoruz. Bir an önce kendinize gelin, her maçta bu stresi yaşamak istemiyorum" diyerek tatlı sert bir uyarı yaptığı öğrenildi
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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