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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Her yerde Gery

    Her yerde Gery <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a>
    SİYAH-beyazlıların çok kullanışlı oyuncusu Gary , maçına savunmada başladı, orta sahada bitirdi. 4 top çaldı, 56 pas denemesinin 51'inde başarılı oldu ve %91,1 başarı sağladı. İlk golde çaldığı topla atağı önleyip uzun pasla pozisyonun hazırlayıcısı oldu. 2 top kapma, 3 uzaklaştırma 9'da 5 ikili mücadele ile maçı tamamladı. 'in bu performansı teknik heyetin de takdirini topladı.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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