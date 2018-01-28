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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Dünya Kartal’ı izliyor

    Dünya Kartal’ı izliyor
    Beşiktaş'ın, galibiyeti Dünya basınında da yer almaya devam ediyor. Brezilya basını, "'dan son 2 maçta 4 gol. için bu sezon en çok sevinilen anlaşmalardan birinin kiralık sözleşmesi olan Talisca'nın takımda kalması" ifadelerini kullanırken; Portekiz basını ise "Talisca ve Quaresma, Beşiktaş'a bir zafer daha kazandırdı. Talisca ve Quaresma, 'in liderliğindeki ekipte en belirgin olanlardı" yorumunu yaptı. İtalyanlar, "Talisca'dan bir çift daha ve Beşiktaş galibiyet elde etti. Talisca, maçındaki başarısını Kasımpaşa maçında da tekrarladı", Fransızlar da "Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı zorlanarak kazandı. Beşiktaş, Talisca'nın ikinci yarıda sakatlanmasından sonra sıkıntılar yaşadı" görüşlerine yer verdi.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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