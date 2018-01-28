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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Dikkat et Bayern

    Dikkat et Bayern

    ’nın Almanca hesabı, karşısında duble yapan Brezilyalı yıldız ’ya dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu

    'ın Brezilyalı yıldızı Anderson 'nın son haftalardaki çıkışı, 'nın da gözünden kaçmadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 19. haftasında Vodafone Park'ta 'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçında olduğu gibi yine Anderson Talisca'dan geldi. Talisca'nın bu performansı UEFA'nın da dikkatini çekti. UEFA'nın Almanca hesabı bir paylaşım yaparak 'i etiketledi. Yapılan paylaşımda; "Başka bir çift ve sadece yarım saatte. Talisca, Bayern için ısınıyor. 6 günde içinde 4 gol" ifadelerini kullanıldı.

    GİZLİ SANTRFOR
    'un takımdan ayrılmasıyla Talisca'yı 'gizli forvet' gibi oynatmaya başlayan istediğini fazlasını almaya başladı. İki haftada 4 gol atan ve üst üste duble yapan Anderson Talisca, sakatlanıp oyundan çıkana kadar sahada kaldığı 59 dakikada yüzde 84 ile pas yapıp, 2 kilit pas verdi, 6 ikili mücadele kazandı. Beşiktaş'a geldiğinden bu yana tüm kupalarda 26 farklı maçta gol atan Brezilyalı yıldız gol sayısını 31'e çıkardı. Siyah-beyazlılar bu maçların hiçbirinde yenilmedi. 5'nci kafa golünü atan sambacı, bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan isim konumuna geldi.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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