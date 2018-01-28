Dikkat et Bayern
UEFA’nın Almanca hesabı, Kasımpaşa karşısında duble yapan Brezilyalı yıldız Talisca’ya dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu
GİZLİ SANTRFOR
Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasıyla Talisca'yı 'gizli forvet' gibi oynatmaya başlayan Şenol Güneş istediğini fazlasını almaya başladı. İki haftada 4 gol atan ve üst üste duble yapan Anderson Talisca, sakatlanıp oyundan çıkana kadar sahada kaldığı 59 dakikada yüzde 84 ile pas yapıp, 2 kilit pas verdi, 6 ikili mücadele kazandı. Beşiktaş'a geldiğinden bu yana tüm kupalarda 26 farklı maçta gol atan Brezilyalı yıldız gol sayısını 31'e çıkardı. Siyah-beyazlılar bu maçların hiçbirinde yenilmedi. 5'nci kafa golünü atan sambacı, bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan isim konumuna geldi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:38
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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