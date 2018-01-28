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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Cyle kiralanamıyor

    Cyle <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a> kiralanamıyor
    'ın yeni transferi Cyle 'in durumu siyah-beyazlıların keyfini kaçırdı. Yönetimin amacı 'i Ocak ayında etmek, sonra da kiralamaktı. Amaç da Süper Ligi tanıması ve pişmesiydi. Fakat Kanadalı oyuncu için 'ya yapılan "geçici lisans" başvurusuna olumlu cevap gelse bile başka takıma kiralanacak süresi kalmayacak. Çünkü 'in lisansının ara transferin bitiş tarihi olan 31 Ocak'a kadar çıkma ihtimali şu an için imkansız gibi görünüyor.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:11
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