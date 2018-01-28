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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Bitirim ikili

    Bitirim ikili

    Kartal’da Quaresma- ortaklığı 2 maçta 6 puan getirdi

    Beşiktaş'ın iki yıldızı Ricardo Quaresma ile Anderson Talisca'nın ortaklığı, Kara Kartal'a iki haftada 6 puan kazandırdı.. Siyah Beyazlılar, geçen hafta olduğu gibi, maçında da 'nın golleri ile sonuca gitti. karşısında 1-0 geriye düşen takımına 2 gol atarak galibiyet yaşatan ve 3 puan kazandıran Brezilyalı yıldız, Kasımpaşa karşısında da 2 gol attı ve 3 puanın kazanılmasında başrol oynadı. İlk yarıda attığı gol sayısını 2 maçta geçen genç yetenek 'a toplam 4 gol ve 6 puanlık bir katkıyı şimdiden sağlamış durumda.

    İSPANYOL ALIŞAMADI
    Talisca'nın yanı sıra son iki maçta 3 asist yapan Quaresma da iki maçta alınan 6 puanda önemli bir paya sahip. Ligin ilk devresinde 17 maçta 2 asist 1 gol ile eleştiri oklarını üstüne çeken Portekizli yıldız, Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında yaptığı 3 asist ile galibiyette pay sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi maçlarında da Talisca'ya 2, 'a 1 gol attıran Quaresma'nın ortalarına Negredo'nun henüz tam alışamadığı dikkat çekiyor.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
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