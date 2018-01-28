Bitirim ikili
Kartal’da Quaresma-Talisca ortaklığı 2 maçta 6 puan getirdi
İSPANYOL ALIŞAMADI
Talisca'nın yanı sıra son iki maçta 3 asist yapan Quaresma da iki maçta alınan 6 puanda önemli bir paya sahip. Ligin ilk devresinde 17 maçta 2 asist 1 gol ile eleştiri oklarını üstüne çeken Portekizli yıldız, Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında yaptığı 3 asist ile galibiyette pay sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi maçlarında da Talisca'ya 2, Cenk Tosun'a 1 gol attıran Quaresma'nın ortalarına Negredo'nun henüz tam alışamadığı dikkat çekiyor.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:34
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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