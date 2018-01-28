CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , 'a kavuşuyor!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a>'a kavuşuyor!

    'ın transferi için anlaşmaya vardığı , 'a geliyor.

    'dan alacağı nedeniyle problem yaşayan Brezilyalı yıldız, sorunun çözülmesinin ardından 'a doğru yola çıktı.

    BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
    , Brezilyalı yıldızın transferi için Aytemiz 'a 3 milyon bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen 33 yaşındaki Love'un, siyah-beyazlılardan yıllık 1,8 milyon alacağı öğrenildi.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , 'a kavuşuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN