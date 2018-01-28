Beşiktaş, Vagner Love'a kavuşuyor!
Beşiktaş'ın transferi için anlaşmaya vardığı Vagner Love, İstanbul'a geliyor.
Alanyaspor'dan alacağı nedeniyle problem yaşayan Brezilyalı yıldız, sorunun çözülmesinin ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın transferi için Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen 33 yaşındaki Love'un, siyah-beyazlılardan yıllık 1,8 milyon euro alacağı öğrenildi.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:51
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
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