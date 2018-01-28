Alanyaspor'dan alacağı nedeniyle problem yaşayan Brezilyalı yıldız, sorunun çözülmesinin ardından İstanbul'a doğru yola çıktı.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın transferi için Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Beşiktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen 33 yaşındaki Love'un, siyah-beyazlılardan yıllık 1,8 milyon euro alacağı öğrenildi.