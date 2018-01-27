CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan flaş açıklama

    Vagner Love'dan flaş açıklama

    'a transferine kesin gözüyle bakılan Aytemiz 'un golcüsü flaş bir açıklama yaptı.

    'ın renklerine bağlamak istediği Aytemiz Alanyasporlu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündem yarattı.

    Love, Alanya başkanına yolladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

    "Alanyaspor başkanı anlaşmamızın şartlarını yerine getirmiyor. Gecikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım sözleşme şartlarının farkındadır ve gereğini yapar. Aksi takdirde, pazarlıklar sona erecek."
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vagner Love'dan flaş açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN