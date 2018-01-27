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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Samba tarifesi

    Samba tarifesi

    , geçen hafta olduğu gibi yine kazanırken, goller de Brezilyalı yıldızdan geldi. ’nın sayısını Trezeguet attı. Puanını 36’ya yükselten , zirve takibine devam etti

    'de , 'yı Vodafone Park'ta yenerek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta 'u deplasmanda aynı sonuçla deviren böylece ikinci yarıya 2'de 2 ile start verdi. Yüksek tempoda oynanan mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş fırtınası vardı. 18'de Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe atışında topu kafayla filelere gönderdi: 1-0. 25'te aynı ikili bir kez daha sahne aldı. Q7 yine şık kesti, Talisca aynı güzellikle kafayı vurdu: 2-0. 41'de Quaresma'nın çaprazdan şutunda, top direkten döndü

    LİDERLE FARK 3'E DÜŞTÜ
    İkinci yarıda Kasımpaşa toparlanınca, maçın hızı ve seyir keyfi daha da arttı. 71'de enfes bir şutu çataldan dönen Trezeguet, bir dakika sonra topu köşeye yollayıp, Fabri'yi çaresiz bıraktı: 2-1. Kalan dakikalarda Beşiktaş strese girdi. Ancak konuk ekip beraberlik fırsatlarını kullanamadı. Beşiktaş da başka gol bulamayınca mücadele 2-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar, puanını 36'ya çıkarıp, bir maçı eksik lider ile farkı 3'e düşürdü. Ligde son 6 maçta 4'üncü, toplamda bu sezonki 9. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.

    2-1'E ABONE
    Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 3 maç 2-1 sona erdi. Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 2-1 yenen siyah- beyazlılar, 'a ise aynı sonuçla mağlup oldu.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:37
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