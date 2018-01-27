Samba tarifesi
Siyah-beyazlılar, geçen hafta olduğu gibi yine 2-1 kazanırken, goller de Brezilyalı yıldızdan geldi. Kasımpaşa’nın sayısını Trezeguet attı. Puanını 36’ya yükselten Beşiktaş, zirve takibine devam etti
Süper Lig'de Beşiktaş, Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta 2-1 yenerek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u deplasmanda aynı sonuçla deviren siyah-beyazlılar böylece ikinci yarıya 2'de 2 ile start verdi. Yüksek tempoda oynanan mücadelenin ilk yarısında Beşiktaş fırtınası vardı. 18'de Quaresma'nın sağdan kullandığı köşe atışında Talisca topu kafayla filelere gönderdi: 1-0. 25'te aynı ikili bir kez daha sahne aldı. Q7 yine şık kesti, Talisca aynı güzellikle kafayı vurdu: 2-0. 41'de Quaresma'nın çaprazdan şutunda, top direkten döndü
LİDERLE FARK 3'E DÜŞTÜ
İkinci yarıda Kasımpaşa toparlanınca, maçın hızı ve seyir keyfi daha da arttı. 71'de enfes bir şutu çataldan dönen Trezeguet, bir dakika sonra topu köşeye yollayıp, Fabri'yi çaresiz bıraktı: 2-1. Kalan dakikalarda Beşiktaş strese girdi. Ancak konuk ekip beraberlik fırsatlarını kullanamadı. Beşiktaş da başka gol bulamayınca mücadele 2-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar, puanını 36'ya çıkarıp, bir maçı eksik lider Medipol Başakşehir ile farkı 3'e düşürdü. Ligde son 6 maçta 4'üncü, toplamda bu sezonki 9. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.
2-1'E ABONE
Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 3 maç 2-1 sona erdi. Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 2-1 yenen siyah- beyazlılar, Sivasspor'a ise aynı sonuçla mağlup oldu.
LİDERLE FARK 3'E DÜŞTÜ
İkinci yarıda Kasımpaşa toparlanınca, maçın hızı ve seyir keyfi daha da arttı. 71'de enfes bir şutu çataldan dönen Trezeguet, bir dakika sonra topu köşeye yollayıp, Fabri'yi çaresiz bıraktı: 2-1. Kalan dakikalarda Beşiktaş strese girdi. Ancak konuk ekip beraberlik fırsatlarını kullanamadı. Beşiktaş da başka gol bulamayınca mücadele 2-1 sona erdi. Siyah-beyazlılar, puanını 36'ya çıkarıp, bir maçı eksik lider Medipol Başakşehir ile farkı 3'e düşürdü. Ligde son 6 maçta 4'üncü, toplamda bu sezonki 9. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.
2-1'E ABONE
Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 3 maç 2-1 sona erdi. Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 2-1 yenen siyah- beyazlılar, Sivasspor'a ise aynı sonuçla mağlup oldu.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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