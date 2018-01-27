Ryan Babel cezalı oldu
SİYAH-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 44. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Babel, Bursaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Tecrübeli oyuncu, maçın ilk yarısında 2 önemli fırsatı kullanamadı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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