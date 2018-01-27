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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    cezalı oldu

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a> cezalı oldu
    SİYAH-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu , 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 44. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Babel, deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Tecrübeli oyuncu, maçın ilk yarısında 2 önemli fırsatı kullanamadı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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