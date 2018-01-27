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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Q7 - ortaklığı ile 6 puan!

    Q7 - Talisca ortaklığı ile 6 puan!

    , 'in 19. haftasında 'yı 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

    Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Siyah Beyazlılar, geçen hafta olduğu gibi 'nın golleri ile sonuca gitti.

    karşısında 1-0 geriye düşen takımına 2 gol atarak galibiyet yaşatan ve 3 puan kazandıran Brezilyalı yıldız, karşısında da 2 gol attı ve 3 puanın kazanılmasında başrol oynadı.

    Ligin ilk yarısını durgun geçiren Talisca, Kasımpaşa, ve maçlarında 1'er gol atarak toplam 3 golde kalmıştı. İlk yarıda attığı gol sayısını 2 maçta geçen genç yetenek 'a toplam dört gol ve 6 puanlık bir katkıyı şimdiden sağlamış durumda. Talisca'nın yükselen performansı başta teknik direktör olmak üzere yönetim ve taraftarları fazlasıyla sevindiren bir gelişme ve formunun bu şekilde devam etmesi tüm camianın en büyük dileği.

    Talisca'nın yanı sıra son iki maçta 3 asist yapan da iki maçta alınan 6 puanda önemli bir paya sahip.

    Ligin ilk devresinde 17 maçta 2 asist 1 gol ile eleştiri oklarını üstüne çeken Portekizli yıldız, Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında yaptığı 3 asist ile galibiyette pay sahibi oldu. Çok fazla orta yaptığı için eleştirilen Quaresma, son iki maçtaki ortaları ile 'Quaresma boşuna mı orta yapıyor yoksa yaptığı ortaları değerlendiren oyuncu mu yoktu' sorusunu da akıllara getirmişti. Şampiyonlar Ligi maçlarında da Talisca'ya 2, 'a 1 gol attıran Quaresma'nın ortalarına 'nun henüz tam alışamadığı iyiden iyiye görülmeye başlanacak gibi. Antalyaspor maçından sonra dün akşamı da boş geçiren Negredo'nun gol atamaz ise önümüzdeki süreçte fazlasıyla tartışılacağı da net görünüyor.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:29
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