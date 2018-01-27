Pepe-Vida ilk kez
Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Antalya'ya götürülmeyen Pepe ilk kez Vida ile yan yana oynadı. Portekizli futbolcu, maça Medel ile yan yana başladı. Ancak Talisca'nın sakatlığı sonrası Vida oyuna girerken Medel orta sahaya geçti. Böylece Portekzil ve Hırvat savunmacılar birlikte oynadı. Beşiktaş sonrasında gol yedi ancak ikili uyumlu bir görüntü sergiledi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
Pepe-Vida ilk kez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.