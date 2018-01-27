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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    -Vida ilk kez

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>-Vida ilk kez
    Geçen hafta sakatlığı nedeniyle 'ya götürülmeyen ilk kez Vida ile yan yana oynadı. Portekizli futbolcu, maça ile yan yana başladı. Ancak 'nın sakatlığı sonrası Vida oyuna girerken orta sahaya geçti. Böylece Portekzil ve Hırvat savunmacılar birlikte oynadı. sonrasında gol yedi ancak ikili uyumlu bir görüntü sergiledi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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