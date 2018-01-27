Park etmek yasak
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park’ta ligdeki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. Bu karşılaşmaların 29’unu kazanan Kartal, 7’sinde berabere kaldı
BEŞİKTAŞ, ligde iç sahada başarılı performansını devam ettirdi. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 36 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Kara Kartal, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, 1'i Atatürk Olimpiyat Stadı, 29'u da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 36 lig karşılaşmasında 29 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu periyotta tam 91 puan topladı.
89 gol attılar
Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 89 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 26 gol gördü. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı ise ligde 20. galibiyetini elde etti
89 gol attılar
Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 89 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 26 gol gördü. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı ise ligde 20. galibiyetini elde etti
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
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okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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