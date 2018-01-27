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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Park etmek yasak

    Park etmek yasak

    , ’ta ligdeki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı. Bu karşılaşmaların 29’unu kazanan , 7’sinde berabere kaldı

    BEŞİKTAŞ, ligde iç sahada başarılı performansını devam ettirdi. , evinde yaptığı son 36 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Kara , 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, 1'i Atatürk Olimpiyat Stadı, 29'u da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 36 lig karşılaşmasında 29 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu periyotta tam 91 puan topladı.

    89 gol attılar
    Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 89 kez havalandıran , kalesinde ise 26 gol gördü. , 'ya karşı ise ligde 20. galibiyetini elde etti
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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