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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Matej Mitrovic C.Brugge’e kiralandı

    Matej Mitrovic C.Brugge’e kiralandı
    Transfer çalışmalarını sürdüren , Vagner Love ve Larin ardından şişen yabancı kontenjanını rahatlatmak için düğmeye bastı. Vida'nın gelmesinin ardından 4.5 milyon euro bonservis bedelle alınan Mitrovic'in biletini kesen yönetimi, Hırvat futbolcuyu 'e kiraladı. Mitrovic, son 1 yılda Beşiktaş forması ile 22 maça çıktı. Siyah beyazlılar bu transfer ile yabancı kontejanında 1 futbolculuk daha yer açmış oldu. Beşiktaş; Mitrovic'in transferinin ardından Boyko ve Aras için de arayışlarını sürdürüyor.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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