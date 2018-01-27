Matej Mitrovic C.Brugge’e kiralandı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vagner Love ve Larin transferlerinin ardından şişen yabancı kontenjanını rahatlatmak için düğmeye bastı. Vida'nın gelmesinin ardından 4.5 milyon euro bonservis bedelle alınan Mitrovic'in biletini kesen Beşiktaş yönetimi, Hırvat futbolcuyu Club Brugge'e kiraladı. Mitrovic, son 1 yılda Beşiktaş forması ile 22 maça çıktı. Siyah beyazlılar bu transfer ile yabancı kontejanında 1 futbolculuk daha yer açmış oldu. Beşiktaş; Mitrovic'in transferinin ardından Boyko ve Aras için de arayışlarını sürdürüyor.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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