Larin’de işlem tamam
SİYAH-beyazlılar iki hafta önce kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Cyle Larin için Orlando City ile anlaşma sağladı. MLS ekibi Orlando City'nin Larin'in 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve lisans için gereken evrakları göndermeyeceğini bildirmesinin ardından konuyu FIFA'ya taşımak ve süreci uzatmak istemeyen siyah-beyazlılar, bonservis ödeme yoluna gitti. Orlando City ile 2 gün süren pazarlıkların ardından rakamda anlaşan Beşiktaş, 1 milyon 850 bin euro ödeyecek. Ödemenin taksitle 3 yılda tamamlanacağı öğrenildi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
-
Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
Larin’de işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.