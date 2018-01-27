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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’de işlem tamam

    <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a>’de işlem tamam
    SİYAH-beyazlılar iki hafta önce kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Cyle için ile anlaşma sağladı. MLS ekibi 'nin 'in 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve lisans için gereken evrakları göndermeyeceğini bildirmesinin ardından konuyu 'ya taşımak ve süreci uzatmak istemeyen siyah-beyazlılar, bonservis ödeme yoluna gitti. Orlando City ile 2 gün süren pazarlıkların ardından rakamda anlaşan , 1 milyon 850 bin euro ödeyecek. Ödemenin taksitle 3 yılda tamamlanacağı öğrenildi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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