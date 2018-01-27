İlk yarıda işi bitiriyor
Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarısında önde bitirdiği son 42 maçın 39'unu kazandı. Siyah-beyazlılar sadece 2 kez Kasımpaşa ve 1 kez Fenerbahçe'ye puan kaybetti. Şenol Güneş'in öğrencileri daha önce 2 kez yakalandığı Kasımpaşa'ya bu kez şans tanımadı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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