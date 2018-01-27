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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    İlk yarıda işi bitiriyor

    İlk yarıda işi bitiriyor
    , 'de ilk yarısında önde bitirdiği son 42 maçın 39'unu kazandı. Siyah-beyazlılar sadece 2 kez ve 1 kez 'ye puan kaybetti. 'in öğrencileri daha önce 2 kez yakalandığı 'ya bu kez şans tanımadı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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