Hoş geldin Love
Kartal, 33 yaşındaki golcü Vagner Love için Alanyaspor'a bonuslarla birlikte toplam 3 milyon 700 bin euro ödeyecek. Tecrübeli forvet bu yıl 925 bin, seneye de 1.9 milyon euro alacak. 25 maç oynarsa sözleşmesi 1 sene daha uzatılacak
BEŞİKTAŞ, hem 33 yaşındaki Brezilyalı forvet Vagner Love hem de kulübü Aytemiz Alanyaspor'la her konuda anlaşmaya vardı. Önceki akşam yapılan ve prensip anlaşmasına varılan görüşmelerin ardından, dün de hem güney ekibine hem de tecrübeli oyuncuya ödenecek rakamlar belli oldu. Buna göre Brezilyalı santrforun bonservisi için Aytemiz Alanyaspor'a bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 700 bin euro ödenecek.
UZATMA ŞARTLARI ORTAYA KONULDU
Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuya bu sezon sonuna kadar oynayacağı 6 ay için 925 bin, bir sonraki sene için 1 milyon 900 bin euro ödeme yapacak. Tecrübeli futbolcu ile 1.5 sezon anlaşan Beşiktaş, Love'un bir sezon içeresinde en az 25 maçta oynaması halinde sözleşmesini aynı şartlarda 1 yıl daha uzatacak. Siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanı sorununu çözer çözmez bu transferi KAP'a bildirecek.
BEŞİKTAŞ'ın her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyafı forvet Vagner Love'un, siyahbeyazlı formayı giyebilmek için Alanyaspor'dan alacağı olan 900 bin euro'dan vazgeçtiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, dün öğleden sonra kulüp binasına giderek son eşyalarını aldı ve yetkililerle vedalaştı.
Bir adım öne geçer
ŞENOL Güneş her sezon olduğu gibi yine devre arasında temel değişiklikleri takıma uydurmaya çalışıyor. Cenk gibi efektif bir oyuncunun gidişinin İlhan Mansız olayına benzememesi için uğraş verecek. Bu anlamda alınacak forvetin tarzı çok önemliydi. Adı geçen isimlerin kalitesi tamam ama maliyetler değişiyordu. Vagner Love bu dönem için iyi transfer. Slimani ve Chicharito daha iyiydi ama onlar ocak için tuzlu tercihlerdi. Love gezici yapısıyla Beşiktaş'ın oyununa uygun. Negredo kötü değil ama A planına uygun değil. Fiziksel durumu müsaitse Love bir anda Negredo'nun önüne geçecektir. Ancak bu da İspanyol futbolcunun takım huzuruna negatif etki yapmasına neden olabilir
Mini yorum Mert Aydın
Yaklaşan yaşar!
EMİNİM Beşiktaş taraftarının bir bölümünün kafasında, "Vagner Love geniş alan oyuncusu. Kapanan rakiplere karşı iş yapar mı?" sorusu var. Love'dan, kenardan gelecek ortalara müthiş yükselip, Cenk gibi darbeli kafa vurması beklenmemeli. Ama zaten futbol da artık öyle oynanmıyor ki! Barcelona ile M.City, set hücumunda hiç kafa golü atıyor mu? Atmıyor... Unutulmamalı ki, Love'un kariyeri genelde büyük kulüplerde geçti ve hep duvara karşı mücadele etti. Mesela futbolun savunmadan ibaret olduğu Rusya gibi... Alanya'da Emre-Junior ikilisiyle kurduğu üçgenlerin beyni Love'du. Brezilyalı'nın bitiriciliği bir tarafa, yanına yaklaşanı pasörlüğüyle ihya ettiğini Beşiktaş'taki arkadaşları da görecek.
Mini yorum Barış Dinçarslan
UZATMA ŞARTLARI ORTAYA KONULDU
Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuya bu sezon sonuna kadar oynayacağı 6 ay için 925 bin, bir sonraki sene için 1 milyon 900 bin euro ödeme yapacak. Tecrübeli futbolcu ile 1.5 sezon anlaşan Beşiktaş, Love'un bir sezon içeresinde en az 25 maçta oynaması halinde sözleşmesini aynı şartlarda 1 yıl daha uzatacak. Siyah-beyazlılar, yabancı kontenjanı sorununu çözer çözmez bu transferi KAP'a bildirecek.
BEŞİKTAŞ'ın her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyafı forvet Vagner Love'un, siyahbeyazlı formayı giyebilmek için Alanyaspor'dan alacağı olan 900 bin euro'dan vazgeçtiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, dün öğleden sonra kulüp binasına giderek son eşyalarını aldı ve yetkililerle vedalaştı.
Bir adım öne geçer
ŞENOL Güneş her sezon olduğu gibi yine devre arasında temel değişiklikleri takıma uydurmaya çalışıyor. Cenk gibi efektif bir oyuncunun gidişinin İlhan Mansız olayına benzememesi için uğraş verecek. Bu anlamda alınacak forvetin tarzı çok önemliydi. Adı geçen isimlerin kalitesi tamam ama maliyetler değişiyordu. Vagner Love bu dönem için iyi transfer. Slimani ve Chicharito daha iyiydi ama onlar ocak için tuzlu tercihlerdi. Love gezici yapısıyla Beşiktaş'ın oyununa uygun. Negredo kötü değil ama A planına uygun değil. Fiziksel durumu müsaitse Love bir anda Negredo'nun önüne geçecektir. Ancak bu da İspanyol futbolcunun takım huzuruna negatif etki yapmasına neden olabilir
Mini yorum Mert Aydın
Yaklaşan yaşar!
EMİNİM Beşiktaş taraftarının bir bölümünün kafasında, "Vagner Love geniş alan oyuncusu. Kapanan rakiplere karşı iş yapar mı?" sorusu var. Love'dan, kenardan gelecek ortalara müthiş yükselip, Cenk gibi darbeli kafa vurması beklenmemeli. Ama zaten futbol da artık öyle oynanmıyor ki! Barcelona ile M.City, set hücumunda hiç kafa golü atıyor mu? Atmıyor... Unutulmamalı ki, Love'un kariyeri genelde büyük kulüplerde geçti ve hep duvara karşı mücadele etti. Mesela futbolun savunmadan ibaret olduğu Rusya gibi... Alanya'da Emre-Junior ikilisiyle kurduğu üçgenlerin beyni Love'du. Brezilyalı'nın bitiriciliği bir tarafa, yanına yaklaşanı pasörlüğüyle ihya ettiğini Beşiktaş'taki arkadaşları da görecek.
Mini yorum Barış Dinçarslan
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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